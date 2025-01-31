Польща попереджає про провокації з боку Білорусі напередодні виборів

Заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський. Фото: скриншот

Заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський заявив, що незабаром можуть статися провокації на кордоні зі сторони Білорусі. За його словами, йдеться про період, коли триватимуть виборчі кампанії.

Про це Павло Залевський сказав в інтервʼю RMF FM.

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Залевський наголосив, що провокації зі сторони Білорусі тривають вже декілька років. За його словами, Мінськ хоче послабити згуртованість польської держави, перевірити функціонування служб та втрутитися в політичні процеси.

"Я очікую, що у зв'язку з виборчою кампанією з'явиться більше провокацій з боку Білорусі. Однак сьогодні перетнути наш кордон складніше. Військові також краще підготовлені", — додав заступник міністра національної оборони Польщі.

Нагадаємо, нещодавно на виборах у Білорусі знову "переміг" Олександр Лукашенко. Диктатор нібито набрав 87,6% голосів.

Згодом Європейський Союз не визнав "вибори" в Білорусі, назвавши їх фіктивними. За словами Лукашенка, йому байдуже.