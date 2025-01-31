Польша предупреждает о провокациях со стороны Беларуси накануне выборов

В Польше прокомментировали провокации Беларуси перед выборами
Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что вскоре могут произойти провокации на границе со стороны Беларуси. По его словам, речь идет о периоде, когда будут продолжаться избирательные кампании.
Об этом Павел Залевский сказал в интервью RMF FM.
Провокации Беларуси накануне выборов в Польше
Залевский отметил, что провокации со стороны Беларуси продолжаются уже несколько лет. По его словам, Минск хочет ослабить сплоченность польского государства, проверить функционирование служб и вмешаться в политические процессы.
"Я ожидаю, что в связи с избирательной кампанией появится больше провокаций со стороны Беларуси. Однако сегодня пересечь нашу границу сложнее. Военные также лучше подготовлены", — добавил заместитель министра национальной обороны Польши.
Напомним, недавно на выборах в Беларуси снова "победил" Александр Лукашенко. Диктатор якобы набрал 87,6% голосов.
Впоследствии Европейский Союз не признал "выборы" в Беларуси, назвав их фиктивными. По словам Лукашенко, ему все равно.
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