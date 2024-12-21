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У Польщі прокоментували можливість збиття російських ракет

21 грудня 2024 21:01
Аркадій Пастула - Редактор
Міністр оборони Польщі розповів про готовність збивати російські ракети
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: PAP
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відповів, чи будуть збивати російські ракети, які порушили повітряний простір країни. За його словами, дуже часто Польща підіймає в готовність літаки F-16.

Про це Владислав Косіняк-Камиш сказав інтерв’ю "Голосу Америки".

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Порушення повітряного простору Польщі

За словами міністра, ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії, часто безпілотники зачіпають Румунію.

Він розповів, що країна підготувала систему ППО. Йдеться про  аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО.

"Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично. В історії, коли ми говоримо про події з минулого, йшлось про лічені секунди, і в такому випадку це було неможливо, якщо це не становило загрози для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО", — зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, інша ситуація, коли йдеться про збиття цілей над Україною. Він заявив, що немає жодного рішення НАТО щодо цього.

"Дуже часто ми приводимо в готовність наші F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека для території Польщі, для захисту нашої території", — пояснив міністр.

Косіняк-Камиш наголосив, що не було випадку, коли ракета була б націлена на ціль у Польщі.

Нагадаємо, Косіняк-Камиш різко засудив дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak, наданих Польщею.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив важливість чітких умов для можливих перемовин щодо перемир'я між Україною та Росією. 

Польща війна Міноборони Україна ракети Росія

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