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В Польше прокомментировали возможность сбивания российских ракет

21 декабря 2024 21:01
Аркадий Пастула - Редактор
Министр обороны Польши рассказал о готовности сбивать российские ракеты
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: PAP
Аркадий Пастула - Редактор

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил, будут ли сбивать российские ракеты, нарушившие воздушное пространство страны. По его словам, очень часто Польша поднимает в готовность самолеты F-16.

Об этом Владислав Косиняк-Камыш сказал интервью "Голосу Америки".

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По словам министра, ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии, часто беспилотники затрагивают Румынию.

Он рассказал, что страна подготовила систему ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО.

"Наши союзники Америка, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты. Мы будем делать это, если это будет возможно физически. В истории, когда мы говорим о событиях из прошлого, речь шла о считанных секундах, и в таком случае это было невозможно, если это не представляло угрозы для любого места в Польше или других стран-членов НАТО", — отметил Косиняк-Камыш

По его словам, другая ситуация, когда речь идет о сбитии целей над Украиной. Он заявил, что нет никакого решения НАТО по этому поводу.

"Очень часто мы приводим в готовность наши F-16, чтобы действовать соответственно, если есть опасность для территории Польши, для защиты нашей территории", — объяснил министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что не было случая, когда ракета была бы нацелена на цель в Польше.

Напомним, Косиняк-Камыш резко осудил действия украинских военных, которые прикрепили флаги УПА к бронетранспортерам Rosomak, предоставленным Польшей.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность четких условий для возможных переговоров по перемирию между Украиной и Россией.

Польша война Минобороны Украина ракеты Россия

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