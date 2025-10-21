Відео
Головна Новини дня У Польщі пояснили, чи зупинять літак Путіна по дорозі до Угорщини

У Польщі пояснили, чи зупинять літак Путіна по дорозі до Угорщини

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 13:53
Оновлено: 13:53
У Польщі пояснили, чи зупинять літак Путіна на шляху до Угорщини
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився про майбутню зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Угорщині. Він відповів, чи зупинять літак глави Кремля у випадку польоту через країну до Будапешту.

Про це повідомляє Polskieradio24 у вівторок, 21 жовтня.

Читайте також:

Чи зупинить Польща літак з Путіним

У Сікорського запитали, чи може Путін полетіти до Угорщини через територію Польщі попри заборону на російські літаки.

За його словами, країна не може гарантувати, що незалежний суд не накаже затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі, оскільки в 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна.

Візит російського диктатора до Угорщини

З лютого 2022 року повітряний простір усього ЄС закрито для російських літаків, тому це викликало питання, як Путін може дістатися Будапешта.

Сікорський зазначив, що в теорії Путін може дістатися Угорщини, пролетівши через Туреччину, Чорногорію та Сербію — держави, які не входять до ЄС.

Він також розкритикував угорську владу за запрошення російського диктатора. 

"Те, що член ЄС, звʼязаний Міжнародним кримінальним судом, запрошує президента Росії, не тільки неприємно, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а між Заходом і Росією", — зауважив Сікорський.

За його словами, з початку великої війни Угорщина проводить політику, яка відрізняється від більшості країн ЄС.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прокоментував можливу зустріч Путіна та Трампа в Угорщині.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський заявив, що не вважає Будапешт відповідним місцем для проведення зустрічі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
