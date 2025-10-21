Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше объяснили, остановят ли самолет Путина по пути в Венгрию

В Польше объяснили, остановят ли самолет Путина по пути в Венгрию

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:53
обновлено: 13:53
В Польше объяснили, остановят ли самолет Путина по пути в Венгрию
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о предстоящей встрече российского диктатора Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Венгрии. Он ответил, остановят ли самолет главы Кремля в случае полета через страну в Будапешт.

Об этом сообщает Polskieradio24 во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Остановит ли Польша самолет с Путиным

У Сикорского спросили, может ли Путин полететь в Венгрию через территорию Польши, несмотря на запрет на российские самолеты.

По его словам, страна не может гарантировать, что независимый суд не прикажет задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге, поскольку в 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина.

Визит российского диктатора в Венгрию

С февраля 2022 года воздушное пространство всего ЕС закрыто для российских самолетов, поэтому это вызвало вопрос, как Путин может добраться до Будапешта.

Сикорский отметил, что в теории Путин может добраться до Венгрии, пролетев через Турцию, Черногорию и Сербию — государства, которые не входят в ЕС.

Он также раскритиковал венгерские власти за приглашение российского диктатора.

"То, что член ЕС, связанный Международным уголовным судом, приглашает президента России, не только неприятно, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией", — отметил Сикорский.

По его словам, с начала большой войны Венгрия проводит политику, которая отличается от большинства стран ЕС.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Венгрии.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не считает Будапешт подходящим местом для проведения встречи.

Польша владимир путин МИД Венгрия Россия Радослав Сикорский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации