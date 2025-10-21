В Польше объяснили, остановят ли самолет Путина по пути в Венгрию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о предстоящей встрече российского диктатора Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Венгрии. Он ответил, остановят ли самолет главы Кремля в случае полета через страну в Будапешт.

Об этом сообщает Polskieradio24 во вторник, 21 октября.

Остановит ли Польша самолет с Путиным

У Сикорского спросили, может ли Путин полететь в Венгрию через территорию Польши, несмотря на запрет на российские самолеты.

По его словам, страна не может гарантировать, что независимый суд не прикажет задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге, поскольку в 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина.

Визит российского диктатора в Венгрию

С февраля 2022 года воздушное пространство всего ЕС закрыто для российских самолетов, поэтому это вызвало вопрос, как Путин может добраться до Будапешта.

Сикорский отметил, что в теории Путин может добраться до Венгрии, пролетев через Турцию, Черногорию и Сербию — государства, которые не входят в ЕС.

Он также раскритиковал венгерские власти за приглашение российского диктатора.

"То, что член ЕС, связанный Международным уголовным судом, приглашает президента России, не только неприятно, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией", — отметил Сикорский.

По его словам, с начала большой войны Венгрия проводит политику, которая отличается от большинства стран ЕС.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Венгрии.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не считает Будапешт подходящим местом для проведения встречи.