В Польше объяснили, остановят ли самолет Путина по пути в Венгрию
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о предстоящей встрече российского диктатора Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Венгрии. Он ответил, остановят ли самолет главы Кремля в случае полета через страну в Будапешт.
Об этом сообщает Polskieradio24 во вторник, 21 октября.
Остановит ли Польша самолет с Путиным
У Сикорского спросили, может ли Путин полететь в Венгрию через территорию Польши, несмотря на запрет на российские самолеты.
По его словам, страна не может гарантировать, что независимый суд не прикажет задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге, поскольку в 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина.
Визит российского диктатора в Венгрию
С февраля 2022 года воздушное пространство всего ЕС закрыто для российских самолетов, поэтому это вызвало вопрос, как Путин может добраться до Будапешта.
Сикорский отметил, что в теории Путин может добраться до Венгрии, пролетев через Турцию, Черногорию и Сербию — государства, которые не входят в ЕС.
Он также раскритиковал венгерские власти за приглашение российского диктатора.
"То, что член ЕС, связанный Международным уголовным судом, приглашает президента России, не только неприятно, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией", — отметил Сикорский.
По его словам, с начала большой войны Венгрия проводит политику, которая отличается от большинства стран ЕС.
Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Венгрии.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не считает Будапешт подходящим местом для проведения встречи.
