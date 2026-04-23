У Польщі подешевшало пальне: які ціни на бензин і дизель на АЗС

Дата публікації: 23 квітня 2026 01:10
Табло з цінами на пальне на АЗС у Польщі 22 квітня 2026 року. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У середу, 22 квітня, на АЗС у Польщі суттєво подешевшало пальне. Йдеться як про 95-й бензин, так і про дизпаливо. До того ж, якщо скористатися мобільним застосунком можна отримати знижку.

Про це повідомляє головний редактор Новини.LIVE Олена Халік.

Ціни на АЗС в Польщі 

Дизельне пальне коштує 6,75 злотих (85,5 гривні або 1,44 євро). 95-й бензин можна придбати за шість злотих (74,35 гривні або 1,44 євро).

Табло з цінами на пальне на АЗС у Польщі 22 квітня 2026 року. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Крім того, деякі місцеві оператори, зокрема Orlen і Circle K, пропонують знижку до 0,5 злотого тим, хто користується застосунком їхньої мережі. Зі знижкою літр 95-й бензину коштує 1,32 євро, тобто лише 69 гривень, а літр дизпалива — 1,51 євро, що дорівнює 79 гривням

Табло з цінами на пальне на АЗС у Польщі 22 квітня 2026 року. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Раніше головний редактор Новини.LIVE Олена Халік повідомляла про подешевшання пального на європейських АЗС. Зниження цін відбулося 19 квітня. Тоді зменшилася вартість і бензину, і дизельного палива.

Також Новини.LIVE з посиланням на паливного експерта Дмитра Льоушкіна писав, що в Україні може подешевшати нафта. Йдеться про зниження ціни до 70 доларів за барель. Щоправда, навіть у разі завершення війни на Близькому Сході такі зміни відбудуться не одразу.

ціни на паливо Польща паливо
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
