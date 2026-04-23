Україна
Главная Новости дня В Польше подешевело топливо: какие цены на бензин и дизель на АЗС

В Польше подешевело топливо: какие цены на бензин и дизель на АЗС

Дата публикации 23 апреля 2026 01:10
Табло с ценами на топливо на АЗС в Польше 22 апреля 2026 года. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В среду, 22 апреля, на АЗС в Польше существенно подешевело топливо. Речь идет как о 95-м бензине, так и о дизтопливе. К тому же, если воспользоваться мобильным приложением можно получить скидку.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Цены на АЗС в Польше

Дизельное топливо стоит 6,75 злотых (85,5 гривны или 1,44 евро). 95-й бензин можно приобрести за шесть злотых (74,35 гривны или 1,44 евро).

Табло с ценами на топливо на АЗС в Польше 22 апреля 2026 года. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Кроме того, некоторые местные операторы, в частности Orlen и Circle K, предлагают скидку до 0,5 злотого тем, кто пользуется приложением их сети. Со скидкой литр 95-й бензина стоит 1,32 евро, то есть всего 69 гривен, а литр дизтоплива — 1,51 евро, что равно 79 гривнам.

Табло с ценами на топливо на АЗС в Польше 22 апреля 2026 года. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Ранее главный редактор Новини.LIVE Елена Халик сообщала о подешевении топлива на европейских АЗС. Снижение цен произошло 19 апреля. Тогда уменьшилась стоимость и бензина, и дизельного топлива.

Также Новини.LIVE со ссылкой на топливного эксперта Дмитрия Леушкина писал, что в Украине может подешеветь нефть. Речь идет о снижении цены до 70 долларов за баррель. Правда, даже в случае завершения войны на Ближнем Востоке такие изменения произойдут не сразу.

цены на топливо Польша топливо
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
