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У Польщі поблизу кордону України сталася ДТП за участі пасажирського автобуса — деталі

8 січня 2024 19:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Польщі поблизу кордону України сталася ДТП за участі пасажирського автобуса — деталі
ДТП поблизу Перемишля. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Підкарпатському воєводстві Польщі, що знаходиться поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Управління пожежної служби в Жешуві.

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ДТП у Польщі поблизу кордону України

Так, аварія трапилася близько 13:00 біля містечка Радимно, на виїзді на трасу 77 у напрямку Перемишля.

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ДТП у Польщі. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

Пасажирський автобус в'їхав у вантажівку — на момент ДТП у ньому перебувало 52 людини.

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Рятувальники на місці ДТП. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

Зазначається, що внаслідок автопригоди постраждали 12 пасажирів, одного з них довелося транспортувати гелікоптером до лікарні.

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Гелікоптер транспортує постраждалого. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува
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Рятувальники на місці ДТП. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

До рятувальних робіт залучено шість пожежних бригад.

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Скриншот допису Управління пожежної служби в Жешуві

Нагадаємо, що в Угорщині під кінець грудня минулого року автобус з українськими номерами влетів в кювет та перекинувся. В салоні перебувало 35 українців. 

Також ми писали, що у Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між Глівіце та Жерницею (Сілезьке воєводство).

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