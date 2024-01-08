У Польщі поблизу кордону України сталася ДТП за участі пасажирського автобуса — деталі

ДТП поблизу Перемишля. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

У Підкарпатському воєводстві Польщі, що знаходиться поблизу кордону з Україною, сталася ДТП. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Управління пожежної служби в Жешуві.

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Так, аварія трапилася близько 13:00 біля містечка Радимно, на виїзді на трасу 77 у напрямку Перемишля.

ДТП у Польщі. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

Пасажирський автобус в'їхав у вантажівку — на момент ДТП у ньому перебувало 52 людини.

Рятувальники на місці ДТП. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

Зазначається, що внаслідок автопригоди постраждали 12 пасажирів, одного з них довелося транспортувати гелікоптером до лікарні.

Гелікоптер транспортує постраждалого. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

Рятувальники на місці ДТП. Фото: Facebook/Пожежна служба Жешува

До рятувальних робіт залучено шість пожежних бригад.

Скриншот допису Управління пожежної служби в Жешуві

Нагадаємо, що в Угорщині під кінець грудня минулого року автобус з українськими номерами влетів в кювет та перекинувся. В салоні перебувало 35 українців.

Також ми писали, що у Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між Глівіце та Жерницею (Сілезьке воєводство).