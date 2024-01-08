В Польше вблизи границы Украины произошло ДТП с участием пассажирского автобуса — детали

ДТП вблизи Перемышля. Фото: Facebook/Пожарная служба Жешува

В Подкарпатском воеводстве Польши, находящемся возле границы с Украиной, произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает Управление пожарной службы в Жешуве.

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Так, авария произошла около 13:00 возле городка Радимно, на выезде на трассу 77 в направлении Перемышля.

ДТП в Польше. Фото: Facebook/Пожарная служба Жешува

Пассажирский автобус въехал в грузовик — на момент ДТП в нем находились 52 человека.

Спасатели на месте ДТП. Фото: Facebook/Пожарная служба Жешува

Отмечается, что в результате аварии пострадали 12 пассажиров, одного из них пришлось транспортировать вертолетом в больницу.

Вертолет транспортирует пострадавшего. Фото: Facebook/Пожарная служба Жешува

Спасатели на месте ДТП. Фото: Facebook/Пожарная служба Жешува

К спасательным работам привлечены шесть пожарных бригад.

Скриншот поста Управления пожарной службы в Жешуве

Напомним, что в Венгрии к концу декабря прошлого года автобус с украинскими номерами влетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 35 украинцев.

Также мы писали, что в Польше произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. Авария произошла на трассе между Гливице и Жерницей (Силезское воеводство).