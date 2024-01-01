В Угорщині автобус з українцями злетів в кювет — є постраждалі

Автомобілі швидкої допомоги на місці аварії. Фото: karpatinfo

В Угорщині під кінець грудня минулого року автобус з українськими номерами влетів в кювет та перекинувся. В салоні перебувало 35 українців.

Про це повідомляє угорське видання Demokrata.

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Як повідомляється, автобус їхав до Австрії, його знесло з проїжджої частини. Транспорт пробив огорожу, а потім перекинувся на бік у кювет.

Перевернутий автобус. Джерело: karpatinfo

Внаслідок ДТП постраждали дві дівчини, 20 та 15 років, яких шпиталізували. Інші пасажири за допомогою рятувальників змогли покинути автобус та продовжили рух на іншому транспорті.

Перевернутий автобус. Джерело: karpatinfo

Нагадаємо, що раніше у Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між населеними пунктами Глівіце та Жерницею Сілезького воєводства.

Також ще раніше у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло десять людей, до того ж постраждали дві українки.