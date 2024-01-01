В Венгрии автобус с украинцами взлетел в кювет — есть пострадавшие

Автомобили скорой помощи на месте аварии. Фото: karpatinfo

В Венгрии к концу декабря прошлого года автобус с украинскими номерами влетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 35 украинцев.

Об этом сообщает венгерское издание Demokrata .

Читайте также:

В Венгрии произошло ДТП с украинцами

Как сообщается, автобус ехал в Австрию, его снесло с проезжей части. Транспорт пробил ограждение, а затем опрокинулся на бок в кювет.

Перевернутый автобус. Источник: karpatinfo

В результате ДТП пострадали две девушки, 20 и 15 лет, которых госпитализировали. Остальные пассажиры с помощью спасателей смогли покинуть автобус и продолжили движение на другом транспорте.

Перевернутый автобус. Источник: karpatinfo

Напомним, что ранее в Польше произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. Авария произошла на трассе между населенными пунктами Гливице и Жерницей Силезского воеводства.

Также еще раньше в черноморском регионе Турции произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли десять человек, к тому же пострадали две украинки.