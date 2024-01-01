Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Венгрии автобус с украинцами взлетел в кювет — есть пострадавшие arrow

В Венгрии автобус с украинцами взлетел в кювет — есть пострадавшие

1 января 2024 23:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Венгрии автобус с украинцами взлетел в кювет — есть пострадавшие
Автомобили скорой помощи на месте аварии. Фото: karpatinfo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Венгрии к концу декабря прошлого года автобус с украинскими номерами влетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 35 украинцев.

Об этом сообщает венгерское издание Demokrata .

Читайте также:

В Венгрии произошло ДТП с украинцами

Как сообщается, автобус ехал в Австрию, его снесло с проезжей части. Транспорт пробил ограждение, а затем опрокинулся на бок в кювет.

В Венгрии автобус с украинцами взлетел в кювет - есть пострадавшие
Перевернутый автобус. Источник: karpatinfo

В результате ДТП пострадали две девушки, 20 и 15 лет, которых госпитализировали. Остальные пассажиры с помощью спасателей смогли покинуть автобус и продолжили движение на другом транспорте.

В Венгрии автобус с украинцами взлетел в кювет - есть пострадавшие
Перевернутый автобус. Источник: karpatinfo

Напомним, что ранее в Польше произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. Авария произошла на трассе между населенными пунктами Гливице и Жерницей Силезского воеводства.

Также еще раньше в черноморском регионе Турции произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли десять человек, к тому же пострадали две украинки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме