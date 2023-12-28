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У Туреччині сталася масштабна ДТП — серед постраждалих дві українки

28 грудня 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині сталася масштабна ДТП — серед постраждалих дві українки
ДТП у Туреччині. Фото: ANADOLU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 28 грудня, у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло десять людей. До того ж постраждали дві українки.

Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа у соцмережі Х.

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ДТП у Туреччині

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, постраждали 59 людей. 

"У ланцюговій дорожньо-транспортній пригоді, яка відбулася о 04:36 у районі Текелер провінції Сакарія на шосе Північна Мармара, 10 людей загинули на місці події, 59 осіб зазнали поранень, 8 із них у тяжкому стані", — зазначив Коджа.

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ДТП у Туреччині. Фото: ANADOLU

Постраждалих доправили до лікарень 30 каретами швидкої допомоги.

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Допис міністра охорони здоров'я Туреччини. Фото: скриншот

Губернатор провінції Сакарія Яшар Караденіз в ефірі телеканалу CNN Türk розповів, що причиною ДТП стали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.

За попередньою інформацією, аварія сталась через зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Потім в ДТП потрапили й інші машини. 

Очевидці кажуть, що деякі люди загинули внаслідок наїзду авто на тих, хто зупинився та спостерігав за першою аварією.

Загалом у ДТП потрапили сім автомобілей.

Постраждалі українки

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, в ДТП постраждали дві українки. Вони отримали медичну допомогу. Наразі загрози їхньому життю немає.

"Генеральне консульство у Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з'ясування всіх обставин аварії", — додав представник відомства.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та легкового авто 26 грудня. Водій збив жінку на пішохідному переході, відтягнув її на узбіччя та втік з місця події.

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