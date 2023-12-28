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В Турции произошло масштабное ДТП — среди пострадавших две украинки

28 декабря 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Турции произошло масштабное ДТП — среди пострадавших две украинки
ДТП в Турции. Фото: ANADOLU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 28 декабря, в черноморском регионе Турции произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли десять человек. К тому же пострадали две украинки.

Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Х.

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По словам министра здравоохранения Турции, пострадали 59 человек.

"В цепном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 04:36 в районе Текелер провинции Сакария на шоссе Северная Мармара, 10 человек погибли на месте происшествия, 59 человек получили ранения, 8 из них в тяжелом состоянии", — отметил Коджа.

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ДТП в Турции. Фото: ANADOLU

Пострадавших доставили в больницы 30 каретами скорой помощи.

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Пост министра здравоохранения Турции. Фото: скриншот

Губернатор провинции Сакария Яшар Карадениз в эфире телеканала CNN Türk рассказал, что причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман.

По предварительной информации, авария произошла из-за столкновения легкового автомобиля и грузовика. Затем в ДТП попали и другие машины.

Очевидцы говорят, что некоторые люди погибли в результате наезда авто на тех, кто остановился и наблюдал за первой аварией.

В общей сложности в ДТП попали семь автомобилей.

Пострадавшие украинки

По словам спикера МИД Олега Николенко, в ДТП пострадали две украинки. Они получили медицинскую помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.

"Генеральное консульство в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии", — добавил представитель ведомства.

Напомним, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и легкового автомобиля 26 декабря. Водитель сбил женщину на пешеходном переходе, оттащил ее на обочину и скрылся с места происшествия.

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