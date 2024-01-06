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У Польщі підписали угоду з фермерами щодо припинення блокади кордону з Україною

6 січня 2024 19:53
оновлено: 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Польщі підписали угоду з фермерами щодо припинення блокади кордону з Україною
Підписання угоди. Фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.

Про це пише Polsat news.

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Польські фермери припинили блокаду кордону

Воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Гуль та міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський підписали угоду про зняття блокади з протестувальниками з організації "Підкарпатське ошукане село".

Так, до вимог польських фермерів увійшли:

  • запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих
  • збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих
  • збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", — йдеться в угоді.

У результаті польські фермери припинили страйк і о 20:00 за місцевим часом розблокують пункт пропуску "Медика — Шегині".

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Обманне село", які планували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.

Також польські фермери заявляли, що скасування подібних страйків на кордоні можливе лише в тому випадку, якщо вони отримають письмове підтвердження, що їхні вимоги будуть виконані.

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