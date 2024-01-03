Польські фермери планують відновити блокування кордону — відома дата

Польські фермери блокують кордон. Фото: РАР

Польські фермери планують відновити блокування прикордонного переходу "Медика — Шегині" вже 4 січня. Скасування подібних страйків можливе лише в тому випадку, якщо вони дістануть письмове підтвердження, що їхні вимоги буде виконано.

Про це повідомляє РАР.

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Як відомо, аграрії почали свій протест ще 24 листопада і рівно за місяць призупинили його. Напередодні до пункту пропуску "Медика — Шегині" їздив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський та пообіцяв, що вимоги фермерів виконають.

Серед них, зокрема: дотації на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів для аграріїв та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Якщо фермери не отримають письмового підтвердження, що їхні вимоги буде виконано, вони обіцяють знову перекрити перехід. Один із протестувальників зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що "все готово для продовження протесту".

Нагадаємо, вночі 30 грудня на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього кордон був частково заблоковано.

Тим часом у ДПСУ кажуть, що жодних змін у правилах роботи Державної прикордонної служби поки що немає. Втім, усі, хто хоче виїхати з країни, проходять ретельний контроль.