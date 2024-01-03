Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Польские фермеры планируют возобновить блокировку границы — известная дата arrow

Польские фермеры планируют возобновить блокировку границы — известная дата

3 января 2024 13:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Польские фермеры планируют возобновить блокировку границы — известная дата
Польские фермеры блокируют границу. Фото: РАР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские фермеры планируют возобновить блокировку пограничного перехода "Медика — Шегини" уже 4 января. Отмена подобных забастовок возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

Об этом сообщает РАР.

Читайте также:

Блокировка границы для Украины

Как известно, аграрии начали свой протест еще 24 ноября и ровно через месяц приостановили его. Накануне в пункт пропуска "Медика — Шегини" ездил министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и пообещал, что требования фермеров выполнят.

В их числе, в частности, дотации на кукурузу, увеличение суммы ликвидных кредитов для аграриев и сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Если фермеры не получат письменного подтверждения, что их требования будут выполнены, они обещают снова перекрыть переход уже 4 января. Один из протестующих отметил, что уже общался с полицией и кризисной группой, сопровождающей конфликт на границе, и заявил, что "все готово для продолжения протеста".

Напомним, ночью 30 декабря на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате этого граница была частично заблокирована.

Между тем в ГПСУ говорят, что никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хотят уехать из страны, проходят тщательный контроль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме