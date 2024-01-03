Польские фермеры планируют возобновить блокировку границы — известная дата

Польские фермеры блокируют границу. Фото: РАР

Польские фермеры планируют возобновить блокировку пограничного перехода "Медика — Шегини" уже 4 января. Отмена подобных забастовок возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

Об этом сообщает РАР.

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Как известно, аграрии начали свой протест еще 24 ноября и ровно через месяц приостановили его. Накануне в пункт пропуска "Медика — Шегини" ездил министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и пообещал, что требования фермеров выполнят.

В их числе, в частности, дотации на кукурузу, увеличение суммы ликвидных кредитов для аграриев и сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Если фермеры не получат письменного подтверждения, что их требования будут выполнены, они обещают снова перекрыть переход уже 4 января. Один из протестующих отметил, что уже общался с полицией и кризисной группой, сопровождающей конфликт на границе, и заявил, что "все готово для продолжения протеста".

Напомним, ночью 30 декабря на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате этого граница была частично заблокирована.

Между тем в ГПСУ говорят, что никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хотят уехать из страны, проходят тщательный контроль.