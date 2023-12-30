На польсько-українському кордоні знову заблокували рух — що відомо

Чоловіки на пропускному пункті. Фото: Реальний Львів

Вночі на прикордонному пропускному пункті "Шегині-Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього кордон частково заблоковано.

Про це повідомляють в патрульній поліції Львівської області.

Читайте також:

Заворушення на кордоні

Чоловіків з третьою групою інвалідності нібито не випускають за кордон. У зв'язку з цим на кордоні розпочалися заворушення.

Кордон частково заблоковано, внаслідок чого утворилися великі черги. У ДПСУ цю ситуацію наразі не коментують, проте попереджають, що проїзд транспорту неможливий.

"Увага! У селі Шегині, на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд не можливий", — повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці радять водіям врахувати цю інформацію та обрати для себе інший маршрут руху.

Раніше ми повідомляли, що протягом 2023 року в Одеській області збільшилася кількість випадків незаконного перетину кордону. Переважну більшість таких порушників становили чоловіки призовного віку, які намагалися втекти від мобілізації.

Нагадуємо, що на виїзді із Польщі на пункту пропуску в Дорогуську збільшився час очікування до понад 30 днів. Польські перевізники посилюють протест, через що пропускають по одному авто кожні три години.