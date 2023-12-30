На польско-украинской границе снова заблокировали движение — что известно

Мужчины на пропускном пункте. Фото: Реальний Львів

Ночью на пограничном пропускном пункте "Шегини-Медика" произошли беспорядки. В результате граница частично заблокирована.

Об этом сообщают в патрульной полиции Львовской области.

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Беспорядки на границе

Мужчин с третьей группой инвалидности якобы не выпускают за границу. В этой связи на границе начались беспорядки.

Граница частично заблокирована, в результате чего образовались большие очереди. В ГПСУ эту ситуацию пока не комментируют, однако предупреждают, что проезд транспорта невозможен.

"Внимание! В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд не возможен", — сообщили в Нацполиции.

Правоохранители советуют водителям учесть эту информацию и выбрать другой маршрут движения.

Ранее мы сообщали, что в течение 2023 года в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составляли мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.

Напоминаем, что на выезде из Польши на пункт пропуска в Дорогуску увеличилось время ожидания до более 30 дней. Польские перевозчики усиливают протест, из-за чего пропускают по одному авто каждые три часа.