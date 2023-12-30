На польско-украинской границе снова заблокировали движение — что известно
Ночью на пограничном пропускном пункте "Шегини-Медика" произошли беспорядки. В результате граница частично заблокирована.
Об этом сообщают в патрульной полиции Львовской области.
Беспорядки на границе
Мужчин с третьей группой инвалидности якобы не выпускают за границу. В этой связи на границе начались беспорядки.
Граница частично заблокирована, в результате чего образовались большие очереди. В ГПСУ эту ситуацию пока не комментируют, однако предупреждают, что проезд транспорта невозможен.
"Внимание! В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд не возможен", — сообщили в Нацполиции.
Правоохранители советуют водителям учесть эту информацию и выбрать другой маршрут движения.
Ранее мы сообщали, что в течение 2023 года в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составляли мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.
Напоминаем, что на выезде из Польши на пункт пропуска в Дорогуску увеличилось время ожидания до более 30 дней. Польские перевозчики усиливают протест, из-за чего пропускают по одному авто каждые три часа.
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