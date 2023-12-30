В ГПСУ рассказали, выпускают ли мужчин за границу

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: Медиацентр Украина

Никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хочет уехать из страны, проходят тщательный контроль.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

ГПСУ работает согласно требованиям военного положения

Демченко подчеркнул, что пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

"Правила, в том числе определяющие условия пересечения границы на время действия военного положения, особенно касаются мужчин, которым в целом ограничено разрешение покидать пределы Украины. Правилами четко определены категории и условия по которым граждане могут пересекать границу", — рассказал Демченко.

Он также пояснил, что пограничники всегда осуществляют тщательную проверку каждого, кто пытается покинуть пределы Украины.

"Конечно пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы следуя примеру с другими целями, или используя поддельные или фиктивные документы", — объяснил Демченко.

Изменений в правилах пересечения границы нет

Он также добавил, что никаких изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства.

"Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", — подчеркнул представитель ГНСУ.

Ранее мы сообщали, что ночью на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате граница частично заблокирована.