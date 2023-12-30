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В ДПСУ розповіли чи випускають чоловіків за кордон

30 грудня 2023 12:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДПСУ розповіли чи випускають чоловіків за кордон
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Медіацентр Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ніяких змін у правилах роботи Державної прикордонної служби наразі нема. Втім, усі, хто хочуть виїхати з країни проходять ретельний контроль.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Новини.LIVE.

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Демченко підкреслив, що пропуск осіб через кордон як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства.

"Правила, в тому числі ті, які визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо стосуються чоловіків, яким загалом обмежено дозвіл залишати межі України. Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон", — розповів Демченко.

Він також пояснив, що прикордонники завжди здійснюють ретельну перевірку кожного, хто намагається покинути межі України.

"Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", — пояснив Демченко.

Змін в правилах перетину кордону нема

Він також додав, що ніяких змін в Правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.

"Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадян України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", — наголосив речник ДПСУ.

Раніше ми повідомляли, що вночі на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього кордон частково заблоковано.

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