В Польше подписали соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной

Заключение соглашения. Фото: Радио Свобода

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все их требования.

Об этом пишет Polsat news.

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Польские фермеры прекратили блокаду границы

Воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Гуль и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подписали соглашение о снятии блокады с протестующими из организации "Подкарпатское обманутое село".

Так, в требования польских фермеров вошли:

запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых

увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых

сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", — говорится в соглашении.

В результате польские фермеры прекратили забастовку и в 20:00 по местному времени разблокируют пункт пропуска "Медика — Шегини".

Напомним, что ранее в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманная деревня", которые планировали возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

Также польские фермеры заявляли, что отмена подобных забастовок на границе возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.