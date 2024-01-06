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В Польше подписали соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной

6 января 2024 19:53
обновлено: 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Польше подписали соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной
Заключение соглашения. Фото: Радио Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все их требования.

Об этом пишет Polsat news.

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Польские фермеры прекратили блокаду границы

Воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Гуль и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подписали соглашение о снятии блокады с протестующими из организации "Подкарпатское обманутое село".

Так, в требования польских фермеров вошли:

  • запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых
  • увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых
  • сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", — говорится в соглашении.

В результате польские фермеры прекратили забастовку и в 20:00 по местному времени разблокируют пункт пропуска "Медика — Шегини".

Напомним, что ранее в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманная деревня", которые планировали возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

Также польские фермеры заявляли, что отмена подобных забастовок на границе возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

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