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Уряд Польщі готовий виконати вимоги фермерів, які погрожували блокувати кордон

3 січня 2024 20:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уряд Польщі готовий виконати вимоги фермерів, які погрожували блокувати кордон
Черга з вантажівок на польському кордоні. Фото: Суспільне/Львів
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Ошукане село", які погрожували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.

Про це заявив заступник міністра Міхал Колодзєйчак повідомляє RMF24.

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Уряд Польщі готовий виконати вимоги фермерів

"Міністерство приймає усі три вимоги фермерів і почне роботу над їхнім виконанням", — зазначив Колодзєйчак.

Серед вимог, які озвучили фермери:

  • збільшення субсидій для виробників кукурудзи;
  • додаткові гроші на кредити ліквідності;
  • збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.

Раніше ми повідомляли, що польські фермери планують відновити блокування прикордонного переходу "Медика — Шегині" вже 4 січня. Скасування подібних страйків можливе лише в тому випадку, якщо вони дістануть письмове підтвердження, що їхні вимоги буде виконано.

Аграрії почали свій перший протест ще 24 листопада і рівно за місяць призупинили його. Напередодні до пункту пропуску "Медика — Шегині" їздив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський та пообіцяв, що вимоги фермерів виконають.

Нагадуємо, що на кордоні утворилися черги також і на в'їзд до України. На дорозі до пунктів пропуску стоять десятки автомобілів.

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