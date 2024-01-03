Уряд Польщі готовий виконати вимоги фермерів, які погрожували блокувати кордон
У Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Ошукане село", які погрожували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.
Про це заявив заступник міністра Міхал Колодзєйчак повідомляє RMF24.
Уряд Польщі готовий виконати вимоги фермерів
"Міністерство приймає усі три вимоги фермерів і почне роботу над їхнім виконанням", — зазначив Колодзєйчак.
Серед вимог, які озвучили фермери:
- збільшення субсидій для виробників кукурудзи;
- додаткові гроші на кредити ліквідності;
- збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.
Раніше ми повідомляли, що польські фермери планують відновити блокування прикордонного переходу "Медика — Шегині" вже 4 січня. Скасування подібних страйків можливе лише в тому випадку, якщо вони дістануть письмове підтвердження, що їхні вимоги буде виконано.
Аграрії почали свій перший протест ще 24 листопада і рівно за місяць призупинили його. Напередодні до пункту пропуску "Медика — Шегині" їздив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський та пообіцяв, що вимоги фермерів виконають.
Нагадуємо, що на кордоні утворилися черги також і на в'їзд до України. На дорозі до пунктів пропуску стоять десятки автомобілів.
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