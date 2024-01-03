Правительство Польши готово выполнить требования фермеров, угрожавших блокировать границу

Очередь из грузовиков на польской границе. Фото: Общественное/Львов

В Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманное село", которые угрожали возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

Об этом заявил замминистра Михал Колодзейчак сообщает RMF24.

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"Министерство принимает все три требования фермеров и начнет работу над их выполнением", — отметил Колодзейчак.

Среди требований, озвученных фермерами:

увеличение субсидий для производителей кукурузы;

дополнительные средства на кредиты ликвидности;

сохранение сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

Ранее мы сообщали, что польские фермеры планируют возобновить блокировку пограничного перехода "Медика — Шегини" уже 4 января. Отмена подобных забастовок возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

Аграрии начали свой первый протест еще 24 ноября и ровно через месяц приостановили его. Накануне в пункт пропуска "Медика — Шегини" ездил министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и пообещал, что требования фермеров выполнят.

Напомним, что на границе образовались очереди также и на въезд в Украину. На дороге в пункты пропуска стоят десятки автомобилей.