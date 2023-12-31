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На кордоні утворилася черга вже й на в'їзд до України — відео

31 грудня 2023 13:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На кордоні утворилася черга вже й на в'їзд до України — відео
Черги на кордоні з Україною. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На кордоні утворилися черги також і на в'їзд до України. На дорозі до пунктів пропуску стоять десятки автомобілів.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Черги на кордоні 31 грудня

Так, у мережі пишуть, що дорогу в бік українського кордону перекрили громадяни, яким прикордонники не дозволяють виїхати з країни.

Відомо, що деякі автомобілі стоять вже понад добу на пунктах пропуску.

ДПСУ бореться з підробленими документами, вимагаючи військово-облікові документи із записом про відтермінування, що призвело до масової відмови у виїзді для інвалідів третьої групи і батьків із трьома дітьми.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 31 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що попри свята, черги на кордоні залишаються величезними. Зокрема, там перестали пропускати багатьох чоловіків, які мають право на виїзд.

Крім того, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ніяких змін у правилах роботи Державної прикордонної служби наразі немає. Втім, усі, хто хочуть виїхати з країни, проходять ретельний контроль.

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