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На границе образовалась очередь уже и на въезд в Украину — видео

31 декабря 2023 13:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе образовалась очередь уже и на въезд в Украину — видео
Очереди на границе с Украиной. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На границе образовались очереди также и на въезд в Украину. На дороге в пункты пропуска стоят десятки автомобилей.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Очереди на границе 31 декабря

Так, в сети пишут, что дорогу в сторону украинской границы перекрыли граждане, которым пограничники не разрешают уехать из страны.

Известно, что некоторые автомобили стоят уже больше суток на пунктах пропуска.

ГПСУ борется с поддельными документами, требуя военно-учетные документы с записью об отсрочке, что привело к массовому отказу в выезде для инвалидов третьей группы и родителей с тремя детьми.

Напомним, что на сегодня, 31 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что, несмотря на праздники, очереди на границе остаются огромными. В частности, там перестали пропускать многих мужчин, имеющих право на выезд.

Кроме того, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все желающие уехать из страны проходят тщательный контроль.

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