На кордоні посилили проїзд для чоловіків, які мають право на виїзд — яка причина

Черги на кордоні з Польщею. Фото: Держприкордонслужба

Попри свята, черги на кордоні залишаються величезними. Зокрема, там перестали пропускати багатьох чоловіків, які мають право на виїзд.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Політика країни".

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Скупчення черг на кордоні — що відомо

На відео показано велике скупчення черг з автобусів, де люди стоять вже більше доби. Зокрема, у черзі з'явилися "комерсанти", які продають пасажирам каву по 30 гривень за склянку.

"У Держприкордонслужбі через добу підтвердили, що почали перевіряти документи, які дають змогу виїзд, на наявність підробок. Це створило черги на кордоні", — мовиться у повідомленні.

Тим часом користувачі соцмереж пишуть, що ці перевірки призвели до масової відмови у виїзді для інвалідів та багатодітних батьків.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

У Держприкордонслужбі підтвердили посилення проїзду через кордон для чоловіків, яким дозволено виїжджати з України.

Кажуть, що це робиться у рамках боротьби із підробками документів.

"З огляду на те, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов'язаних з багатодітністю, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, у тому числі і за документами з територіальних центрів комплектування. Це може бути виписка з протоколу ТЦК про ухвалене рішення про відстрочку, або запис про відстрочення у військово-облікових документах", — заявив ЗМІ речник ДПСУ Андрій Демченко.

На кордоні повідомляють про посилення перевірок. Фото: скриншот

Зазначимо, що з кордону надходять повідомлення також про те, що перестали випускати інвалідів та багатьох водіїв за системою "Путь".

У соцмережах продовжують публікувати історії про те, що з України припинили випускати майже всіх чоловіків, окрім водіїв фур та автобусів, які вже виїжджали з країни та поверталися (на скріншоті).

Пишуть, що висадили з автобуса навіть людину без руки.

Нагадаємо, станом на вечір, 30 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.