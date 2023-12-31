На границе усилили проезд для мужчин, имеющих право на выезд — какая причина
Несмотря на праздники, очереди на границу и остаются огромными. В частности, там перестали пропускать многих мужчин, имеющих право на выезд.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Политика страны".
Скопление очередей на границе — что известно
На видео показано большое скопление очередей из автобусов, где люди стоят уже больше суток. В частности, в очереди появились "коммерсанты", продающие пассажирам кофе по 30 гривен за стакан.
"В Госпогранслужбе через сутки подтвердили, что начали проверять документы, позволяющие выезд, на наличие подделок. Это создало очереди на границе", — говорится в сообщении.
Между тем, пользователи соцсетей пишут, что эти проверки привели к массовому отказу в выезде для инвалидов и многодетных родителей.
Что говорят в Госпогранслужбе
В Госпогранслужбе подтвердили усиление проезда через границу для мужчин, которым разрешено выезжать из Украины.
Говорят, это делается в рамках борьбы с подделками документов.
"Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении о отсрочку, или запись об отсрочке в военно-учетных документах" , — заявил СМИ представитель ГНСУ Андрей Демченко.
Отметим, что из границы поступают сообщения о том, что перестали выпускать инвалидов и многих водителей по системе "Шлях".
В соцсетях продолжают публиковать истории о том, что из Украины перестали выпускать почти всех мужчин, кроме водителей фур и автобусов, которые уже выезжали из страны и возвращались (на скриншоте).
Пишут, что высадили из автобуса даже человека без руки.
Напомним, на вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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