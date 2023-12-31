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На границе усилили проезд для мужчин, имеющих право на выезд — какая причина

31 декабря 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
На границе усилили проезд для мужчин, имеющих право на выезд — какая причина
Очереди на границе с Польшей. Фото: Госпогранслужба
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Несмотря на праздники, очереди на границу и остаются огромными. В частности, там перестали пропускать многих мужчин, имеющих право на выезд.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Политика страны".

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Скопление очередей на границе — что известно

На видео показано большое скопление очередей из автобусов, где люди стоят уже больше суток. В частности, в очереди появились "коммерсанты", продающие пассажирам кофе по 30 гривен за стакан.

"В Госпогранслужбе через сутки подтвердили, что начали проверять документы, позволяющие выезд, на наличие подделок. Это создало очереди на границе", — говорится в сообщении.

Между тем, пользователи соцсетей пишут, что эти проверки привели к массовому отказу в выезде для инвалидов и многодетных родителей.

Что говорят в Госпогранслужбе

В Госпогранслужбе подтвердили усиление проезда через границу для мужчин, которым разрешено выезжать из Украины.

Говорят, это делается в рамках борьбы с подделками документов.

"Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении о отсрочку, или запись об отсрочке в военно-учетных документах" , — заявил СМИ представитель ГНСУ Андрей Демченко.

На границе сообщают об ужесточении проверок. Фото: скриншот

Отметим, что из границы поступают сообщения о том, что перестали выпускать инвалидов и многих водителей по системе "Шлях".

В соцсетях продолжают публиковать истории о том, что из Украины перестали выпускать почти всех мужчин, кроме водителей фур и автобусов, которые уже выезжали из страны и возвращались (на скриншоте).

Пишут, что высадили из автобуса даже человека без руки.

Напомним, на вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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