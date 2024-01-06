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Уряд Польщі домовиться з фермерами про припинення блокади вантажівок на кордоні, — ЗМІ

6 січня 2024 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Блокада на кордоні - уряд Польщі домовиться з фермерами
Блокада на кордоні Польщі та України. Фото: twitter.com/Just_Borys
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польський міністр аграрної політики та сільського розвитку Чеслав Секерський планує відвідати Жешув для підписання домовленості з фермерами. Ця зустріч спрямована на припинення акції протесту, під час якої вони блокували кордон з Україною в районі Медики.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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Згідно з наданими даними, Секерський обіцяє у письмовій формі задовольнити три ключові вимоги протестувальників: виділення субсидій на вирощування кукурудзи, обіцянку не підвищувати податки та надання доступних кредитів.

Вимоги польських фермерів

Щодо субсидій, Польща звернулася за схваленням до Європейської комісії. Питання про скасовування підвищення податків на 21% має вирішити польський парламент. Гарантування кредитів покладено на місцеву владу, яка згодом отримає компенсацію з національного бюджету.

Крім того, фермери наполягають на розширенні заборони імпорту аграрної продукції з України, включаючи м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та пташине м'ясо.

Водночас фермери, отримавши інформацію про готовність уряду задовольнити частину їхніх вимог, наполягають на письмових гарантіях. У зв'язку з цим Секерський планує відвідати Жешув для укладання угоди, що має призвести до закінчення блокади.

Нагадаємо, у Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Обманне село", які планували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.

Додамо, польські фермери заявили, що скасування подібних страйків на кордоні можливе лише в тому випадку, якщо вони отримають письмове підтвердження, що їхні вимоги будуть виконані.

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