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Правительство Польши договорится с фермерами о прекращении блокады грузовиков на границе, — СМИ

6 января 2024 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Блокада на границе - правительство Польши договорится в фермерами
Блокада на границе Польши и Украины. Фото: twitter.com/Just_Borys
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польский министр аграрной политики и сельского развития Чеслав Секерский планирует посетить Жешув для подписания договоренности с фермерами. Эта встреча направлена на прекращение их акции протеста, в ходе которой они блокировали границу с Украиной в районе Медики.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Согласно предоставленным данным, Секерский обещает в письменной форме удовлетворить три ключевых требования протестующих: выделение субсидий на выращивание кукурузы, обещание не повышать налоги и предоставление доступных кредитов.

Требования польских фермеров

Что касается субсидий, Польша обратилась за одобрением к Европейской комиссии. Вопрос об отмене повышения налогов на 21% должен решить польский парламент. Гарантирование кредитов возложено на местные власти, которые впоследствии получат компенсацию из национального бюджета.

Кроме того, фермеры настаивают на расширении запрета на импорт аграрной продукции из Украины, включая мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и птичье мясо.

В то же время фермеры, получив информацию о готовности правительства удовлетворить часть их требований, настаивают на письменных гарантиях. В связи с этим Секерский планирует посетить Жешув для заключения соглашения, что должно привести к окончанию блокады.

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманное село", которые планировали возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

Добавим, польские фермеры заявили, что отмена подобных забастовок на границе возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

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