Польща підняла авіацію через повітряну атаку Росії на Україну

Польський винищувач під час взльоту. Фото: europeanairshows.co.uk

У Польщі оголосили тривогу для населення через російську повітряну атаку на територію України. У польському повітряному просторі почала діяти військова авіація, а повідомлення системи RCB отримали жителі двох воєводств, які межують з Україною. Влада закликала населення стежити за подальшими повідомленнями.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі.

Реклама

Повідомлення про тривогу в Польщі. Фото: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Польща підняла авіацію через атаку РФ

Урядовий центр безпеки Польщі повідомив про російську повітряну атаку на територію України. У зв'язку із ситуацією в польському повітряному просторі почала діяти бойова авіація.

"Увага! Російська повітряна атака на територію України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація. Очікуйте подальших повідомлень", — йдеться в попередженні.

Також польська сторона не повідомляла про порушення повітряного простору країни російськими ракетами або безпілотниками. В оприлюдненому повідомленні йдеться, що дії авіації мають запобіжний характер на тлі атаки РФ на Україну.

Читайте також:

Попередження RCB надіслали жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств, які розташовані біля українського кордону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що протягом вересня російські війська застосували близько 27 тисяч засобів ураження проти Запоріжжя та Запорізького району. Щодня по підконтрольній Україні території області спрямовують майже тисячу засобів ураження. Близько 75% із них становлять безпілотники.

Також Новини.LIVE писав, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Запоріжжя 10 жовтня зросла до 12 людей. Серед жертв — троє дітей, а під завалами зруйнованих будинків можуть залишатися люди. У зв'язку з трагедією 11 жовтня в місті оголосили День жалоби.