Польша подняла авиацию в связи с воздушным ударом России по Украине

Польский истребитель во время взлёта. Фото: europeanairshows.co.uk

В Польше объявили тревогу для населения из-за российской воздушной атаки на территорию Украины. В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация, а сообщения системы RCB получили жители двух воеводств, граничащих с Украиной. Власти призвали население следить за дальнейшими сообщениями.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши.

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Сообщение о тревоге в Польше. Фото: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Польша подняла авиацию из-за атаки РФ

Правительственный центр безопасности Польши сообщил о российской воздушной атаке на территорию Украины. В связи с ситуацией в польском воздушном пространстве начала действовать боевая авиация.

"Внимание! Российская воздушная атака на территорию Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений", — говорится в предупреждении.

Также польская сторона не сообщала о нарушении воздушного пространства страны российскими ракетами или беспилотниками. В опубликованном сообщении говорится, что действия авиации носят превентивный характер на фоне атаки РФ на Украину.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в течение сентября российские войска применили около 27 тысяч средств поражения против Запорожья и Запорожского района. Ежедневно по подконтрольной Украине территории области направляют почти тысячу средств поражения. Около 75% из них составляют беспилотники.

Также Новини.LIVE писал, что количество погибших в результате российской атаки на Запорожье 10 октября возросло до 12 человек. Среди жертв — трое детей, а под завалами разрушенных домов могут оставаться люди. В связи с трагедией 11 октября в городе объявили День траура.