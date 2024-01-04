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У Польщі допускають, що інцидент з ракетою був провокацією РФ

4 січня 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Польщі допускають, що інцидент з ракетою був провокацією РФ
Голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Яцек Сєвєра. Фото: Guild Hall
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поява російської ракети в межах повітряного простору Польщі 29 грудня могла бути свідомою провокацією Кремля. Таким чином російська влада "тестує" новий уряд Польщі.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Яцек Сєвєра в ефірі TVN24.

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"Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати: ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, походила з російських систем. Важко припустити, що порушення кордону аж на 40 км було випадковим. Я не виключаю російської провокації, цього не виключають і наші союзники", — цитує Сєвєру BBN.

За його словами, Кремль розуміє, що у Польщі до влади прийшов новий уряд, який не керував країною вісім років і перебуває на етапі вивчення своїх обов’язків щодо політичного управління і контролю над армією.

У цьому контексті він наголосив на необхідності подальшого вдосконалення процедур щодо організації системи управління і командування польською армією у мирний час.

Раніше ми повідомляли, що оперативне командування Війська Польського підтвердило, що на території країни упала саме ракета. Це сталося вранці 29 грудня, коли Російська Федерація здійснила масштабний ракетний обстріл України.

Нагадуємо, 29 грудня до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

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