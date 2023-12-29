Польські військові прокоментували падіння невідомого об'єкта на території країни
Оперативне командування Війська Польського підтвердило, що на території країни упала саме ракета. Це сталося вранці 29 грудня, коли Російська Федерація здійснила масштабний ракетний обстріл України.
Про це повідомила Telewizja Republika з посиланням на Оперативне командування Війська Польського.
Prezydent @AndrzejDuda rozmawiał telefonicznie z Szefem @MON_GOV_PL.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 29, 2023
W @BBN_PL odbędzie się dziś o 13.00 pilne spotkanie z Ministrem @KosiniakKamysz, Szefem @SztabGenWP gen. @wieslawkukula oraz Dowódcą @DowOperSZ gen. dyw. Maciejem Kliszem. pic.twitter.com/tF4qz6uUrx
Дуда скликає нараду РНБО
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з головою Міністерства національної оборони Владиславом Косіняком-Камішем щодо ракети, яка сьогодні вранці впала на території країни. У другій половині дня відбудуть засідання Ради національної безпеки та оборони присвячена цим подіям.
Ракета впала у місті Вожучин-Кукровня (Томашівський повіт). Telewizja Republika наголосило, що це повідомлення офіційно підтвердило Оперативне командування Війська Польського.
Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил мобілізував наявні сили та засоби задля оцінки і розв'язання ситуації. Також військові додали, що обійшлося без жертв.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 грудня, до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.
Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.
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