У Польщі помітили невідомий повітряний об'єкт — Дуда скликав термінову нараду

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo

Сьогодні, 29 грудня, до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Про це повідомляє командування збройних сил Польщі.

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Невідомий повітряний об'єкт залетів до Польщі

За об'єктом спостерігали польські сили ППО аж до втрати сигналу.

"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів непізнаний повітряний об'єкт, який від моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни. Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РПЗ задіяв наявні в його розпорядженні сили і засоби", — йдеться в повідомленні.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

За інформацією ЗМІ, об'єкт рухався із великою швидкістю. Його бачили мешканці гміни Долгобичув на Люблінщині. До того ж вони чули шум і свист.

Допис командування збройних сил Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.