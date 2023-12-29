В Польше заметили неизвестный воздушный объект — Дуда созвал срочное совещание

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo

Сегодня, 29 декабря, в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Об этом сообщает командование вооруженных сил Польши.

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Неизвестный воздушный объект залетел в Польшу

За объектом наблюдали польские силы ПВО вплоть до потери сигнала.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неопознанный воздушный объект, который от момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий РПЗ задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства", — говорится в сообщении.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

По информации СМИ, объект двигался с большой скоростью. Его видели жители гмины Долгобычев на Люблинщине. К тому же они слышали шум и свист.

Пост командования вооруженными силами Польши. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а потом уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.