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Польские военные прокомментировали падение неизвестного объекта на территории страны

29 декабря 2023 14:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польские военные прокомментировали падение неизвестного объекта на территории страны
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш. Фото: Polskf Agencja Prasova
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Оперативное командование Войска Польского подтвердило, что на территории страны упала именно ракета. Это произошло утром 29 декабря, когда Российская Федерация произвела масштабный ракетный обстрел Украины.

Об этом сообщила Telewizja Republika со ссылкой на Оперативное командование Войска Польского.

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Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с главой Министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем по поводу ракеты, которая сегодня утром упала на территории страны. Во второй половине дня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное этим событиям.

Ракета упала в городе Вожучин-Кукровня (Томашевский уезд). Telewizja Republika подчеркнула, что это сообщение официально подтвердило Оперативное командование Войска Польского.

министр
Комментарий министра обороны Польши. Фото: скриншот

В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными Силами мобилизовал имеющиеся силы и средства для оценки и разрешения ситуации. Также военные добавили, что обошлось без жертв.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 декабря, в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся видов вооружения, кроме "Калибров". Мишенью окупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

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