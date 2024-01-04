Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Польше допускают, что инцидент с ракетой был провокацией РФ arrow

В Польше допускают, что инцидент с ракетой был провокацией РФ

4 января 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Польше допускают, что инцидент с ракетой был провокацией РФ
Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера. Фото: Guild Hall
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Появление российской ракеты в пределах воздушного пространства Польши 29 декабря могло быть сознательной провокацией Кремля. Таким образом, российские власти "тестируют" новое правительство Польши.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера в эфире TVN24.

Читайте также:

Российская провокация против Польши

"У нас достаточно информации, чтобы утверждать: ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, происходила из российских систем. Трудно предположить, что нарушение границы аж на 40 км было случайным. Я не исключаю российской провокации, этого не исключают и наши союзники", — цитирует Северу BBN.

По его словам, Кремль понимает, что в Польшу к власти пришло новое правительство, которое не руководило страной восемь лет и находится на этапе изучения своих обязанностей по политическому управлению и контролю над армией.

В этом контексте он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования процедур по организации системы управления и командования польской армией в мирное время.

Ранее мы сообщали, что оперативное командование Войска Польского подтвердило, что на территории страны упала именно ракета. Это произошло утром 29 декабря, когда Российская Федерация совершила масштабный ракетный обстрел Украины.

Напомним, 29 декабря в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме