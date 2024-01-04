В Польше допускают, что инцидент с ракетой был провокацией РФ

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера. Фото: Guild Hall

Появление российской ракеты в пределах воздушного пространства Польши 29 декабря могло быть сознательной провокацией Кремля. Таким образом, российские власти "тестируют" новое правительство Польши.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера в эфире TVN24.

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Российская провокация против Польши

"У нас достаточно информации, чтобы утверждать: ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, происходила из российских систем. Трудно предположить, что нарушение границы аж на 40 км было случайным. Я не исключаю российской провокации, этого не исключают и наши союзники", — цитирует Северу BBN.

По его словам, Кремль понимает, что в Польшу к власти пришло новое правительство, которое не руководило страной восемь лет и находится на этапе изучения своих обязанностей по политическому управлению и контролю над армией.

В этом контексте он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования процедур по организации системы управления и командования польской армией в мирное время.

Ранее мы сообщали, что оперативное командование Войска Польского подтвердило, что на территории страны упала именно ракета. Это произошло утром 29 декабря, когда Российская Федерация совершила масштабный ракетный обстрел Украины.

Напомним, 29 декабря в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.