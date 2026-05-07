У Польщі чоловіки побили підлітка з України та змусили цілувати взуття

Поліція Польщі. Фото: Reuters

У польському місті Ольштин дорослі чоловіки побили 14-річного українця та змусили його цілувати взуття дівчині. Інцидент відбувся цими вихідними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "In Poland".

Побиття підлітка у Польщі

Як стало відомо із соцмереж, двоє братів віком 12 та 14 років проводили час із друзями у парку польського Ольштина. Неподалік на лавці сиділи дівчата приблизно 15-річного віку. Молодший із братів підійшов до них і сказав, що його друг хотів би познайомитися з однією з дівчат, оскільки вона йому сподобалася.

Після цього між підлітками виник конфлікт. Зокрема, дівчата почали ображати хлопця через українське походження та штовхали його. Старший брат втрутився, намагаючись захистити молодшого, однак одна з дівчат ударила його по обличчю. Згодом сторони розійшлися по різних компаніях.

Втім, на цьому інцидент не завершився. Як стверджується, дівчата зв’язалися зі знайомими старшого віку, які невдовзі прийшли до парку. Після цього 14-річного українця почали бити, погрожували розправою та ображали його.

Читайте також:

Після цього нападники змусили хлопця стати на коліна та цілувати кросівки одній із дівчат. Крім того, дитині погрожували вбивством у разі звернення до правоохоронців.

Постраждалого хлопця госпіталізували до лікарні. Відомо, що заяву від батьків спочатку не хотіли приймати, однак згодом справу все ж почали розслідувати.

Ситуацію взяло під контроль Генеральне консульство України у Гданську. У дипустанові повідомили, що звернулися уповноважених органів Польщі об’єктивне розслідування інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляло Новини.LIVE, 15 квітня у Польщі сталася ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці. Через аварію були постраждалі.

Також ми писали що у Німеччині засудили 16-річного українця у справі про вбивство 32-річної жінки з України та її маленької доньки. Підліток визнав свою провину.