У Польщі штрафують водіїв за зелену стрілку, моніторячи з дронів

Поліцейський спілкується з водієм.

У Польщі водії часто отримують штрафи за зелену стрілку світлофора та ігнорування знаку STOP. Поліція контролює перехрестя за допомогою дронів. Лише упродовж декількох годин вдалося зафіксувати десятки порушень.

Штрафи водіям у Польщі

Найчастіше водії у Польщі ігнорують знак STOP та проїжджають зелену стрілку світлофора без повної зупинки, хоча перед поворотом необхідно обовʼязково зупинитися.

З повітря правоохоронці бачать кожне порушення.

За ігнорування STOP штраф складає 300 злотих та вісім балів, а за проїзд на зелену стрілку без зупинки — до 500 злотів та шість балів.

Зелена стрілка світлофора в Польщі — правила

У Польщі зелена стрілка біля червоного сигналу дозволяє поворот лише після повної зупинки перед стоп-лінією.

Якщо водій не зупиниться повністю, а просто пригальмує, це вважається порушенням і тягне за собою штраф.

При цьому необхідно надати перевагу пішоходам, велосипедистам і транспорту, що рухається на зелений сигнал.

Ігнорування знаку STOP

У Польщі знак STOP зобов’язує водія повністю зупинити авто перед стоп-лінією або перед перехрестям, навіть якщо на дорозі немає інших учасників руху.

А статистика показує, що більш ніж у 90% дорожньо-транспортних пригод вирішальну роль відіграє людський фактор. Погані звички за кермом проявляються не лише в аваріях, а й у повсякденних дрібних порушеннях, які підвищують ризики на дорозі.