В Польше штрафуют водителей за зеленую стрелку, мониторя с дронов

В Польше водители часто получают штрафы за зеленую стрелку светофора и игнорирование знака STOP. Полиция контролирует перекресток с помощью дронов. Только в течение нескольких часов удалось зафиксировать десятки нарушений.

Штрафы водителям в Польше

Чаще всего водители в Польше игнорируют знак STOP и проезжают зеленую стрелку светофора без полной остановки, хотя перед поворотом необходимо обязательно остановиться.

С воздуха правоохранители видят каждое нарушение.

За игнорирование STOP штраф составляет 300 злотых и восемь баллов, а за проезд на зеленую стрелку без остановки — до 500 злотых и шесть баллов.

Зеленая стрелка светофора в Польше — правила

В Польше зеленая стрелка у красного сигнала позволяет поворот только после полной остановки перед стоп-линией.

Если водитель не остановится полностью, а просто притормозит, это считается нарушением и влечет за собой штраф.

При этом необходимо предоставить преимущество пешеходам, велосипедистам и транспорту, движущемуся на зеленый сигнал.

Игнорирование знака STOP

В Польше знак STOP обязывает водителя полностью остановить авто перед стоп-линией или перед перекрестком, даже если на дороге нет других участников движения.

А статистика показывает, что более чем в 90% дорожно-транспортных происшествий решающую роль играет человеческий фактор. Плохие привычки за рулем проявляются не только в авариях, но и в повседневных мелких нарушениях, которые повышают риски на дороге.