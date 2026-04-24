Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Польше штрафуют водителей за зеленую стрелку, мониторя с дронов

В Польше штрафуют водителей за зеленую стрелку, мониторя с дронов

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 09:44
Полицейский общается с водителем. Фото: полиция Польши

В Польше водители часто получают штрафы за зеленую стрелку светофора и игнорирование знака STOP. Полиция контролирует перекресток с помощью дронов. Только в течение нескольких часов удалось зафиксировать десятки нарушений.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Польши, передает Новини.LIVE.

Штрафы водителям в Польше

Чаще всего водители в Польше игнорируют знак STOP и проезжают зеленую стрелку светофора без полной остановки, хотя перед поворотом необходимо обязательно остановиться.

С воздуха правоохранители видят каждое нарушение.

За игнорирование STOP штраф составляет 300 злотых и восемь баллов, а за проезд на зеленую стрелку без остановки — до 500 злотых и шесть баллов.

Читайте также:

Зеленая стрелка светофора в Польше — правила

В Польше зеленая стрелка у красного сигнала позволяет поворот только после полной остановки перед стоп-линией.

Світлофор
Зеленая стрелка светофора. Фото: Depositphotos

Если водитель не остановится полностью, а просто притормозит, это считается нарушением и влечет за собой штраф.

При этом необходимо предоставить преимущество пешеходам, велосипедистам и транспорту, движущемуся на зеленый сигнал.

Игнорирование знака STOP

В Польше знак STOP обязывает водителя полностью остановить авто перед стоп-линией или перед перекрестком, даже если на дороге нет других участников движения.

Знак STOP
Знак STOP на дороге. Фото: Pexels

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, правительство планирует ввести систему еЧерги для легковых авто и обновить правила для грузового транспорта.

А статистика показывает, что более чем в 90% дорожно-транспортных происшествий решающую роль играет человеческий фактор. Плохие привычки за рулем проявляются не только в авариях, но и в повседневных мелких нарушениях, которые повышают риски на дороге.

Польша штраф водители
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации