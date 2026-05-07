В Польше мужчины избили подростка из Украины и заставили целовать обувь

В польском городе Ольштын взрослые мужчины избили 14-летнего украинца и заставили его целовать обувь девушке. Инцидент произошел в эти выходные.

Как стало известно из соцсетей, двое братьев в возрасте 12 и 14 лет проводили время с друзьями в парке польского Ольштына. Неподалеку на скамейке сидели девушки примерно 15-летнего возраста. Младший из братьев подошел к ним и сказал, что его друг хотел бы познакомиться с одной из девушек, поскольку она ему понравилась.

После этого между подростками возник конфликт. В частности, девушки начали оскорблять парня из-за украинского происхождения и толкали его. Старший брат вмешался, пытаясь защитить младшего, однако одна из девушек ударила его по лицу. Впоследствии стороны разошлись по разным компаниям.

Впрочем, на этом инцидент не завершился. Как утверждается, девушки связались со знакомыми старшего возраста, которые вскоре пришли в парк. После этого 14-летнего украинца начали бить, угрожали расправой и оскорбляли его.

После этого нападавшие заставили парня стать на колени и целовать кроссовки одной из девушек. Кроме того, ребенку угрожали убийством в случае обращения в милицию.

Пострадавшего парня госпитализировали в больницу. Известно, что заявление от родителей сначала не хотели принимать, однако впоследствии дело все же начали расследовать.

Ситуацию взяло под контроль Генеральное консульство Украины в Гданьске. В дипучреждении сообщили, что обратились уполномоченных органов Польши объективное расследование инцидента и привлечение виновных к ответственности.

