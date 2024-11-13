Мирний план Трампа — у Пентагоні прокоментували закінчення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

У західних засобах масової інформації активно обговорюють так званий "мирний план Трампа", в якому новообраний президент пропонує створити в Україні демілітаризовану зону. У Пентагоні прокоментували чи схвалюють таку ідею припинення війни в Україні та що вони планують робити далі.

Про це зокрема висловився прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер на брифінгу.

Читайте також:

Реакція Пентагону на мирний план Дональда Трампа

Пет Райдер заявив, що не бажає спекулювати чи говорити гіпотези про дії наступної адміністрації, маючи на увазі новообраного президента США Дональда Трампа. Він переконує, що в Пентагоні всі зосереджені на поточній ситуації в Україні.

"Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", — сказав Пет Райдер.

Також він речник Пентагону додав, що Ллойд Остін часто наголошував на значущості України для безпеки Європи та США. Він зазначив, що Україна отримуватиме допомогу для протистояння Росії й надалі.

"Безпека України має значення не лише для Європи, а й для Сполучених Штатів. І ми бачили сильну підтримку України двома партіями. Тому ми збираємося й надалі підтримувати тісну комунікацію з нашими союзниками та партнерами. Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні – допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотетику", — зауважив Пет Райдер.

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлися різні статті щодо секретного плану закінчення війни в Україні від Дональда Трампа, який нібито пропонує створити демілітаризовану зону та навіть відмовитися Україні від НАТО на десятки років. Проте, низка аналітиків заявила, що усі "злиті" плани Трампа щодо війни в Україні можуть бути російською маніпуляцією та пропагандою. Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що це лише теорії журналістів для підняття рейтингів.