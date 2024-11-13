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У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

13 листопада 2024 15:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мирний план Трампа — у Пентагоні прокоментували закінчення війни в Україні
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Анастасія Постоєнко - Редактор

У західних засобах масової інформації активно обговорюють так званий "мирний план Трампа", в якому новообраний президент пропонує створити в Україні демілітаризовану зону. У Пентагоні прокоментували чи схвалюють таку ідею припинення війни в Україні та що вони планують робити далі. 

Про це зокрема висловився прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер на брифінгу.

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Пет Райдер заявив, що не бажає спекулювати чи говорити гіпотези про дії наступної адміністрації, маючи на увазі новообраного президента США Дональда Трампа. Він переконує, що в Пентагоні всі зосереджені на поточній ситуації в Україні.

"Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", — сказав Пет Райдер. 

Також він речник Пентагону додав, що Ллойд Остін часто наголошував на значущості України для безпеки Європи та США. Він зазначив, що Україна отримуватиме допомогу для протистояння Росії й надалі. 

"Безпека України має значення не лише для Європи, а й для Сполучених Штатів. І ми бачили сильну підтримку України двома партіями. Тому ми збираємося й надалі підтримувати тісну комунікацію з нашими союзниками та партнерами. Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні – допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотетику", — зауважив Пет Райдер. 

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлися різні статті щодо секретного плану закінчення війни в Україні від Дональда Трампа, який нібито пропонує створити демілітаризовану зону та навіть відмовитися Україні від НАТО на десятки років. Проте, низка аналітиків заявила, що усі "злиті" плани Трампа щодо війни в Україні можуть бути російською маніпуляцією та пропагандою. Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що це лише теорії журналістів для підняття рейтингів. 

Україна Дональд Трамп Пентагон війна в Україні США мирний план

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