Мирный план Трампа — в Пентагоне прокомментировали окончание войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

В западных средствах массовой информации активно обсуждается так называемый "мирный план Трампа", в котором новоизбранный президент предлагает создать в Украине демилитаризованную зону. В Пентагоне прокомментировали, одобряют ли такую идею прекращения войны в Украине и что они планируют делать дальше.

Об этом, в частности, высказался пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер на брифинге.

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Пэт Райдер заявил, что не желает спекулировать или говорить гипотезы о действиях следующей администрации, имея в виду новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он утверждает, что в Пентагоне все сосредоточены на текущей ситуации в Украине.

"Как я подчеркивал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты от российской агрессии", — сказал Пэт Райдер.

Также он спикер Пентагона добавил, что Ллойд Остин часто отмечал значимость Украины для безопасности Европы и США. Он отметил, что Украина будет получать помощь для противостояния России и дальше.

"Безопасность Украины имеет значение не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. И мы видели сильную поддержку Украины двумя партиями. Поэтому мы собираемся и дальше поддерживать тесную коммуникацию с нашими союзниками и партнерами. Сейчас мы и дальше будем сосредоточены на поставленной задаче — помочь Украине защититься от российской агрессии Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", — заметил Пэт Райдер.

Напомним, в СМИ появлялись разные статьи по секретному плану окончания войны в Украине от Дональда Трампа, который якобы предлагает создать демилитаризованную зону и даже отказаться Украине от НАТО на десятки лет. Тем не менее ряд аналитиков заявил, что все "слитые" планы Трампа по войне в Украине могут быть российской манипуляцией и пропагандой. В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что это только теории журналистов для поднятия рейтингов.