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У Пентагоні розповіли про самопочуття госпіталізованого міністра оборони США

9 січня 2024 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Пентагоні розповіли про самопочуття госпіталізованого міністра оборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна перевели з палати інтенсивної терапії у звичайну. Він одужує та наразі перебуває в хорошому настрої.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

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Остіна перевели у звичайну лікарняну палату

Райдер розповів, що Остін має повний доступ до безпечного зв’язку та продовжує контролювати операції Міноборони по всьому світу. За його словами, міністр потрапив до відділення інтенсивної терапії ввечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури, проведеної в тій же лікарні 22 грудня.

Після госпіталізації він пройшов тестування та оцінку. Уже 2 січня певні повноваження Остіна передали його заступнику Кетлін Хікс у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій.

Райдер зазначив, що співробітники Міноборони були повідомлені, що передача повноважень відбулася через електронне сповіщення.  

Керівник апарату Остіна повідомив Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про його госпіталізацію 4 січня. Речник Пентагону наголосив, що керівник штабу міністра хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.

"Після цього Хікс негайно взялася за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу разом із керівником апарату Остіна", — сказав Райдер.

За його словами, Конгрес був повідомлений про госпіталізацію секретаря наступного дня.

Нагадаємо, міністр оборони Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в день Нового року через ускладнення внаслідок планової медичної процедури. Наразі невідомо, що це була за процедура та які ускладнення виникли в очільника Пентагону.

Також ми писали, що Конгрес США зумів досягнути угоди щодо фінансування уряду 2024 року. Зазначається, що це рішення допоможе уникнути шатдауну.

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