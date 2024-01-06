Главу Пентагону Остіна госпіталізували після медичної процедури, — CNN

Очільник Пентагону США Ллойд Остін. Фото: Reuters

Міністр оборони Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в день Нового року через ускладнення в результаті планової медичної процедури. Наразі не відомо що це була за процедура та, які ускладнення виникли в очільника Пентагону.

Про це повідомляє CNN.

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Як вказують у виданні, Пентагон оголосив про госпіталізацію через чотири дні після того, як Остіна госпіталізували.

У короткій заяві Міноборони США не було вказано, що це за процедура або які ускладнення виникли після процедури, але було сказано, що глава Пентагону "йде на поправку". Наразі не відомо, коли Остіна випишуть з лікарні.

"Це була ситуація, що розвивалася, і нам довелося враховувати низку інших факторів, включаючи медичні проблеми та проблеми особистої конфіденційності", — відповів генерал-майор Пет Райдер про те, чому Пентагон чекав чотири дні, щоб розповісти про госпіталізацію Остіна.

У Пентагоні не повідомляють про те, чи був без свідомості Остін та, чи перебував він у критичному стані.

Обурення Асоціації преси Пентагону

У листі до Райдера та помічника міністра оборони зі зв’язків з громадськістю Кріса Мігера пресасоціація Пентагону висловила своє "обурення" через нездатність Міноборони США своєчасно попередити громадськість.

"Це набагато нижче звичайних стандартів розкриття інформації, прийнятих іншими федеральними департаментами, коли високопосадовці проходять медичні процедури або тимчасово недієздатні. Громадськість має право знати, коли члени кабінету міністрів США госпіталізовані, під наркозом або коли обов’язки делеговані в результаті будь-якої медичної процедури. Така практика була навіть до рівня президента. Як головний лідер оборони країни, міністр Остін не має права на конфіденційність у цій ситуації", — написала Асоціація преси Пентагону.

Нагадаємо, Міноборони США має усі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні у розмірі 4,2 мільярда доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати кошти країні, яка перебуває у стані війни.

Додамо, українські пілоти продовжують навчання на F-16 у США. У Пентагоні заявили, що вони можуть успішно завершити тренування до кінця 2024 року.