Главу Пентагона Остина госпитализировали после медицинской процедуры, — CNN

Глава Пентагона США Ллойд Остин. Фото: Reuters

Министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в день Нового года из-за осложнений в результате плановой медицинской процедуры. Пока не известно, что это была за процедура и какие осложнения возникли у главы Пентагона.

Об этом сообщает CNN.

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Как указывают в издании, Пентагон объявил о госпитализации четыре дня спустя после того, как Остина госпитализировали.

В кратком заявлении Минобороны США не было указано, что это за процедура или какие осложнения возникли после процедуры, но было сказано, что глава Пентагона "идет на поправку". Пока не известно, когда Остина выпишут из больницы.

"Это была развивающаяся ситуация, и нам пришлось учитывать ряд других факторов, включая медицинские проблемы и проблемы личной конфиденциальности", — ответил генерал-майор Пэт Райдер о том, почему Пентагон ждал четыре дня, чтобы рассказать о госпитализации Остина.

В Пентагоне не сообщают о том, был ли без сознания Остин и находился ли он в критическом состоянии.

Возмущение Ассоциации печати Пентагона

В письме к Райдеру и помощнику министра обороны по связям с общественностью Крису Мигеру прессассоциация Пентагона выразила свое "возмущение" из-за неспособности Минобороны США своевременно предупредить общественность.

"Это гораздо ниже обычных стандартов раскрытия информации, принятых другими федеральными департаментами, когда чиновники проходят медицинские процедуры или временно недееспособны. Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, под наркозом или когда обязанности делегированы в результате любой медицинской процедуры. Такая практика была даже до уровня президента. Как главный лидер обороны страны, министр Остин не имеет права на конфиденциальность в этой ситуации", — написала Ассоциация прессы Пентагона.

Напомним, Минобороны США имеет все формальные полномочия по выделению военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.

Добавим, украинские пилоты продолжают обучение на F-16 в США. В Пентагоне заявили, что они могут успешно завершить тренировку до конца 2024 года.