В Пентагоне рассказали о самочувствии госпитализированного министра обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии в обычную. Он выздоравливает и находится в хорошем настроении.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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Райдер рассказал, что Остин имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Минобороны по всему миру. По его словам, министр попал в отделение интенсивной терапии вечером 1 января после того, как почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры, проведенной в той же больнице 22 декабря.

После госпитализации он прошел тестирование и оценку. Уже 2 января некоторые полномочия Остина передали его заместителю Кэтлин Хикс в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций.

Райдер отметил, что сотрудники Минобороны были уведомлены, что передача полномочий состоялась через электронное оповещение.

Руководитель аппарата Остина сообщил Хикс и советнику Белого дома по национальной безопасности о его госпитализации 4 января. Представитель Пентагона отметил, что руководитель штаба министра болел гриппом, из-за чего извещение было сделано с задержкой.

"После этого Хикс немедленно взялась за подготовку публичного заявления и обращение в Конгресс вместе с руководителем аппарата Остина", — сказал Райдер.

По его словам, Конгресс был уведомлен о госпитализации секретаря на следующий день.

Напомним, министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в день Нового года из-за осложнений в результате плановой медицинской процедуры. Пока неизвестно, что это была за процедура и какие осложнения возникли у главы Пентагона.

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