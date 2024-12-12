В США наголосили на пріоритетах підтримки для України

Пентагон. Фото: Reuters

США й надалі підтримуватимуть Україну під час війни. У Пентагоні назвали ключовий напрямок для військової підтримки України.

Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає кореспондент Укрінформу.

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Забезпечення України сучасними засобами протиповітряної оборони залишається ключовим напрямком військової підтримки з боку Сполучених Штатів та їхніх міжнародних партнерів.

"Пріоритетом оборони України залишається, зокрема, протиповітряна оборона", — наголосила представниця Пентагону.

За її словами, США надають Україні системи ППО в рамках двох основних механізмів: пакетів військової допомоги за президентськими повноваженнями та через Ініціативу сприяння безпеці Україні (USAI). Ці заходи спрямовані на зміцнення обороноздатності України в умовах триваючої агресії з боку Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні деяких видів озброєнь до кінця року.

Канада погодилась виділити Україні 587 млн доларів військової допомоги.

Тим часом Дональд Трамп натякнув на скорочення допомоги Україні.