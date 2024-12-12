В США отметили приоритеты поддержки для Украины

Пентагон. Фото: Reuters

США и дальше будут поддерживать Украину во время войны. В Пентагоне назвали ключевое направление военной поддержки Украины.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает корреспондент Укринформа.

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Обеспечение современными средствами противовоздушной обороны Украины остается ключевым направлением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов и их международных партнеров.

"Приоритетом обороны Украины остается, в частности, противовоздушная оборона", — подчеркнула представитель Пентагона.

По ее словам, США предоставляют Украине системы ПВО в рамках двух основных механизмов: пакетов военной помощи по президентским полномочиям и через Инициативу содействия безопасности Украине (USAI). Эти меры направлены на укрепление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине некоторых видов вооружений до конца года.

Канада согласилась выделить Украине 587 млн. долларов военной помощи.

Тем временем Дональд Трамп намекнул на сокращение помощи Украине.